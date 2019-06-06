В Благоварском районе чиновник хотел присвоить деньги выделенные на ремонт дороги
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Чиновник из Башкирии решил обогатиться на 97 тысяч рублей, выделенных на ремонт дороги, сообщает сайт Newsbash.ru.
Осенью прошлого года 51-летний глава одного из сельсоветов Благоварского района обратился в одну из строительных фирм района. Мужчина убеждал директора компании подписать приготовленные заранее акты о приемке выполненных работ и их стоимости. Глава сельсовета говорил, что ремонт якобы уже произведен, но разнорабочими неофициально. И теперь ему нужно лишь найти организацию, куда можно будет перевести деньги. Директор согласился, и на счет его фирмы «упали» 97 тысяч. Только вот отдать их ушлому чиновнику директор отказался.
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— В действительности же ремонт дороги произведен не был, а вышеуказанную сумму глава сельсовета хотел присвоить себе лично. Однако руководство организации отказалось передавать главе поступившие денежные средства без установления факта выполненных работ. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Чишминский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Башкирии, — сообщили в ведомстве.Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения и служебного подлога.
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