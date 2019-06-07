В Федоровском районе незаконно уволили многодетную мать

В региональной прокуратуре сообщили, что ведомству удалось восстановить трудовые права жительницы Федоровского района, сообщает сайт Newsbash.ru.





Женщина работала уборщицей, затем ушла в декрет по уходу за ребенком до 1,5 лет. Помимо новорожденного у нее было еще двое детей. Через полгода работодатель попросил ее написать заявление об увольнении, пообещав, что переведет в другую организацию. Молодая мама, поверив, подписала все нужные документы, но в следующем месяце так и не получила пособие по уходу.

«По данному факту прокуратура обратилась в межрайонный суд с иском о восстановлении на работе и взыскании пособия. Суд согласился с доводами прокурора района и взыскал с индивидуального предпринимателя выплаты за два месяца», – отметили в надзорном ведомстве.