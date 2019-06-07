В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.





Среди прочего, закон предписывает оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностику. Контролировать процессы, связанные с диагностикой, будет МВД. Цель закона — усиление контроля за прохождением техосмотра, поскольку сейчас эта процедура во многом стала формальностью, и большинство транспортных средств в России давно не проходили реальный осмотр (что зачастую становится причиной аварий).

Как отмечают эксперты, сама процедура техосмотра для граждан не усложняется, поскольку новые требования распространяются лишь на исполнителей процесса.Новые правила обязательной фотофиксации техосмотра вступят в силу по истечении одного года со дня опубликования.