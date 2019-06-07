В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.
Среди прочего, закон предписывает оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностику. Контролировать процессы, связанные с диагностикой, будет МВД. Цель закона — усиление контроля за прохождением техосмотра, поскольку сейчас эта процедура во многом стала формальностью, и большинство транспортных средств в России давно не проходили реальный осмотр (что зачастую становится причиной аварий).
Новые правила обязательной фотофиксации техосмотра вступят в силу по истечении одного года со дня опубликования.
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