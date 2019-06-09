Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России за повторное воровство электричества грозит крупный штраф

В России за повторное воровство электричества грозит крупный штраф

Добавлено: 09.06.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
В России за повторное воровство электричества грозит крупный штраф

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, сообщает сайт Newsbash.ru.

Штрафы за первое самовольное подключение остались прежними. За повторную кражу граждане должны будут заплатить 15-30 тысяч рублей. Должностные лица — от 80 до 200 тысяч рублей. Также их могут отстранить от деятельности на 2-3 года. Штраф для юридических лиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Читайте также:

В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Напомним, в России отныне при регистрации нового пользователя мессенджеры обязаны направить о нём запрос мобильному оператору, который должен предоставить ответ в течение 20 минут. Сервисам грозит штраф до миллиона рублей и блокировка на территории странны за отказ работать по новым правилам.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Браконьер из Уфы подстрелил в Аургазинском районе косулю
Происшествия
Браконьер из Уфы подстрелил в Аургазинском районе косулю
Бизнесмена из Стерлитамака оштрафовали за нарушение миграционного законодательства
Происшествия
Бизнесмена из Стерлитамака оштрафовали за нарушение миграционного законодательства
В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра
Общество
В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра
В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних
Общество
В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних
В Башкирии за незаконно срубленную елку грозит штраф до 300 тыс. рублей
Общество / Человек и закон
В Башкирии за незаконно срубленную елку грозит штраф до 300 тыс. рублей
В Кирове задержан первый водитель скутера ездивший без прав
Общество / Человек и закон
В Кирове задержан первый водитель скутера ездивший без прав
Возврат водительских прав: новые препятствия
Общество / Человек и закон
Возврат водительских прав: новые препятствия
Башкирский чиновник выплатит штраф за нарушение закона о госзакупках
Общество / Происшествия
Башкирский чиновник выплатит штраф за нарушение закона о госзакупках
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: