В России за повторное воровство электричества грозит крупный штраф
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В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, сообщает сайт Newsbash.ru.
Штрафы за первое самовольное подключение остались прежними. За повторную кражу граждане должны будут заплатить 15-30 тысяч рублей. Должностные лица — от 80 до 200 тысяч рублей. Также их могут отстранить от деятельности на 2-3 года. Штраф для юридических лиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей.
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