В России за повторное воровство электричества грозит крупный штраф

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, сообщает сайт Newsbash.ru.





Штрафы за первое самовольное подключение остались прежними. За повторную кражу граждане должны будут заплатить 15-30 тысяч рублей. Должностные лица — от 80 до 200 тысяч рублей. Также их могут отстранить от деятельности на 2-3 года. Штраф для юридических лиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

Напомним, в России отныне при регистрации нового пользователя мессенджеры обязаны направить о нём запрос мобильному оператору, который должен предоставить ответ в течение 20 минут. Сервисам грозит штраф до миллиона рублей и блокировка на территории странны за отказ работать по новым правилам.