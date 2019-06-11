В Туймазинском районе бывший глава сельсовета стал фигурантом двух уголовных дел
Комментарии (0)
Загрузка...
48-летнего бывшего главу Субханкуловского сельсовета Туймазинского района подозревают в превышении должностных полномочий. На него заведено два уголовных дела, сообщает сайт Newsbash.ru.
По версии следствия, в 2009 году в нарушение закона глава сельсовета предоставил пятерым сельчанам жилые комнаты общей стоимостью более 1,3 млн рублей по договорам социального найма. На самом деле эти граждане не имели оснований для получения жилья по социальному найму, так как такое решение принимается на Совете жилищной комисии администрации района.
Читайте также:Смертельная авария в Туймазинском районе: столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Скания»
Читайте также
Человек и закон
Скандальные чиновники Башкирии: кого и за что посадили за решетку
Происшествия
В Абзелиловском районе глава сельсовета сделал щедрый подарок главе района и попал под следствие
Происшествия
В Давлекановском районе осудили бывшего главу сельсовета за махинацию с землей
Происшествия
В Архангельском районе бывший чиновник нанес ущерб муниципалитету в размере 780 тысяч рублей
Происшествия
В Дуванском районе глава сельсовета обвиняется в махинациях с землей
Происшествия
В Баймакском районе глава сельсовета ездил пьяным за рулем
Происшествия
В Кармаскалинском районе экс-глава сельсовета заплатит крупный штраф за махинации с землей
Происшествия
В Туймазинском районе возбуждено уголовное дело на главу сельсовета