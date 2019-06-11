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В Туймазинском районе бывший глава сельсовета стал фигурантом двух уголовных дел

Добавлено: 11.06.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе бывший глава сельсовета стал фигурантом двух уголовных дел

48-летнего бывшего главу Субханкуловского сельсовета Туймазинского района подозревают в превышении должностных полномочий. На него заведено два уголовных дела, сообщает сайт Newsbash.ru.

По версии следствия, в 2009 году в нарушение закона глава сельсовета предоставил пятерым сельчанам жилые комнаты общей стоимостью более 1,3 млн рублей по договорам социального найма. На самом деле эти граждане не имели оснований для получения жилья по социальному найму, так как такое решение принимается на Совете жилищной комисии администрации района.

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Тем не менее, по представленным в администрацию района документам местные жители смогли оформить в свою собственность комнаты, находящиеся в селе Субханкулово. Так, муниципалитету района был причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей. К тому же, нарушились права и интересы тех граждан, которые нуждались в жилье. Расследование уголовного дела продолжается.

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