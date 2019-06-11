В Илишевском районе главврача выселили из незаконно оформленного жилья

В региональной прокуратуре сообщили о подаче искового заявления о возврате жилого помещения в муниципальную собственность Илишевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.





В марте 2016 года администрация Яркеевского сельсовета выделила главному врачу районной больницы служебную трехкомнатную квартиру в селе Верхнеяркеево на период выполнения должностных обязанностей.

В августе 2016 года глава сельсовета подписал с ней договор социального найма, дающий право на приватизацию. В сентябре квартиру передали в собственность.





«В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и принял решение о выселении главного врача из занимаемого помещения и возврате квартиры в муниципальную собственность», – отметили в ведомстве.