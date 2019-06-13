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Стали известны районы Башкирии, где во время Сабантуя продавался алкоголь

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Стали известны районы Башкирии, где во время Сабантуя продавался алкоголь

В 15 районах Башкирии во время Сабантуя 8 июня нарушили запрет на продажу алкоголя. Всего в этот день праздник плуга отмечали 33 муниципалитета, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС провели рейды и нашли нарушения в Чишминском (ИП Бутенко), Аургазинском (ИП Иванов) и Учалинском районах (ИП Тагиров). С помощью ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система) они выявили 25 магазинов-нарушителей в 14 районах: Альшеевском, Баймакском, Балтачевском, Бижбулякском, Бураевском, Иглинском, Караидельском, Куюргазинском, Салаватском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Чишминском. Здесь продали 502 бутылки. Теперь попавшимся торговым точкам придется выплатить штрафы. Для юридических лиц их размер варьируется от 100 до 300 тысяч рублей, должностных – от от 20 до 40 тысяч рублей.

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Отметим, автоматизированная система позволяет отследить продажу только крепких алкогольных напитков, поэтому соблюдение закона при продаже пива сотрудники комитета проверяют лично. Напомним, 1 июня закон нарушили 6 из 13 празднующих Сабантуй районов.

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