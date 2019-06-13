В Белебее ООО АйТи школа «Орбита» работала без лицензии

В Белебее после проверки прокуратуры закрыли незаконную образовательную организацию, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным ведомства, ООО АйТи школа «Орбита» предоставляла платные образовательные услуги незаконно – у нее не было необходимой лицензии. В результате организацию оштрафовали на 3 тысячи рублей и обязали устранить выявленные нарушения.После вмешательства прокуратуры школа была закрыта.