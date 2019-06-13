В Белебее ООО АйТи школа «Орбита» работала без лицензии
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В Белебее после проверки прокуратуры закрыли незаконную образовательную организацию, сообщает сайт Newsbash.ru.
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После вмешательства прокуратуры школа была закрыта.
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