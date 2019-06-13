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В Белебее ООО АйТи школа «Орбита» работала без лицензии

Добавлено: 13.06.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Белебеевский район
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В Белебее ООО АйТи школа «Орбита» работала без лицензии

В Белебее после проверки прокуратуры закрыли незаконную образовательную организацию, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным ведомства, ООО АйТи школа «Орбита» предоставляла платные образовательные услуги незаконно – у нее не было необходимой лицензии. В результате организацию оштрафовали на 3 тысячи рублей и обязали устранить выявленные нарушения.

После вмешательства прокуратуры школа была закрыта.

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