В Кугарчинском районе за самогоноварение на 50 тысяч оштрафовали пенсионерку
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В Кугарчинском межрайонном суде вынесен приговор местному торговцу подпольным алкоголем. 61-летняя жительница в августе 2018 года продала бутылку самогона своему знакомому за 100 рублей. Пенсионерку задержали правоохранительные органы и изъяли у нее части самогонного аппарата, сообщает сайт Newsbash.ru.
Осложняет ситуацию женщины и то, что это ее повторная поимка. Ранее злоумышленницу уже ловили на продаже подпольного спиртного. Тогда она отделалась административным наказанием в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. А вот за повторное нарушение закона в отношении пенсионерки завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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