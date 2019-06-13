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В Кугарчинском районе за самогоноварение на 50 тысяч оштрафовали пенсионерку

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе за самогоноварение на 50 тысяч оштрафовали пенсионерку

В Кугарчинском межрайонном суде вынесен приговор местному торговцу подпольным алкоголем. 61-летняя жительница в августе 2018 года продала бутылку самогона своему знакомому за 100 рублей. Пенсионерку задержали правоохранительные органы и изъяли у нее части самогонного аппарата, сообщает сайт Newsbash.ru.

Осложняет ситуацию женщины и то, что это ее повторная поимка. Ранее злоумышленницу уже ловили на продаже подпольного спиртного. Тогда она отделалась административным наказанием в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. А вот за повторное нарушение закона в отношении пенсионерки завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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И, несмотря на то, что «предпринимательница» вину не признала, суд встал на сторону обвинения и приговорил ее к новому штрафу – 50 тысяч рублей. 61-летняя кугарчинка штраф оплатила.

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