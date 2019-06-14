Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината
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Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината и его сибайского филиала. Как сообщает «Коммерсант», УГОК пытался оспорить решение Сибайского городского суда, признавшего предприятие виновным в загрязнении воздуха в Сибае.
При этом выбросы в Сибае продолжаются, хотя и менее мощные, чем зимой. Подтопление карьера еще не завершено.
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