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Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината

Добавлено: 14.06.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Сибай
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Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината

Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината и его сибайского филиала. Как сообщает «Коммерсант», УГОК пытался оспорить решение Сибайского городского суда, признавшего предприятие виновным в загрязнении воздуха в Сибае.

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Еще весной городской суд признал, что бездействие комбината и его филиала привело к окислению руд в карьере и возникновению сернистых выбросов. С иском в защиту прав горожан тогда выступал прокурор Сибая Асхат Тукумбетов. Однако УГОК с этим не согласился, подчеркивая, что участок арендуется у администрации Сибая, а в окислении руды виноват Башкирский медно-серный комбинат. Однако, как уже было сказано, апелляция в Верховный суд ничего не дала. В ВС подтвердили, что УГОК обязался был заниматься защитой окружающей среды, а окисление произошло в тот момент, когда разработку недр вел именно учалинский комбинат. Доказательств вины Башкирской медно-серной компании, работавшей там ранее, нет.

При этом выбросы в Сибае продолжаются, хотя и менее мощные, чем зимой. Подтопление карьера еще не завершено.

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