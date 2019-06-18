Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Виновникам пьяного ДТП будет грозить 7 лет тюрьмы

Виновникам пьяного ДТП будет грозить 7 лет тюрьмы

Добавлено: 18.06.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
Виновникам пьяного ДТП будет грозить 7 лет тюрьмы

Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации. Теперь в случае, если авария по вине нетрезвого водителя нанесла тяжкий вред здоровью, ее виновник может получить до семи лет лишения свободы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Кроме того, возможен запрет до 3 лет на профессию. Раньше этот срок составлял не более 4 лет, отмечает телеканал »Россия 24».

Побег с места ДТП будет грозить уголовным наказанием

Читайте также:

Побег с места ДТП будет грозить уголовным наказанием
Максимальное наказание в случае гибели человека в пьяном ДТП выросло с 7 до 12 лет вместо от 2 до 7 лет. А если авария приведет к смерти двух или более лиц, то подсудимый и вовсе может получить 15 лет лишения свободы. Сейчас этот срок от 4 до 9 лет. Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском транспорте, а также в метро.

Подписанный президентом России закон вносит изменения в статью 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Крупным ущербом в законе считается превышение одного миллиона рублей.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что ужесточение законодательства не приведет к снижению травматизма и смертности на дорогах, поскольку не остановит пьяных водителей. По его мнению, за руль пьяными садятся те, кто уверен в своей безнаказанности, или просто неадекватные люди.

Один из авторов законопроекта об ужесточении наказания – глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев – предлагал приравнять ответственность пьяного водителя в случае гибели людей в ДТП к ответственности за умышленное убийство.

До этого законодательство предусматривало ответственность наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе, даже когда речь идет о гибели двух и более человек, подчеркивал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ежегодно по вине пьяных водителей на дорогах России гибнет более 4 тысяч человек.  

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В России начал действовать закон о мгновенной блокировке сайтов
Человек и закон
В России начал действовать закон о мгновенной блокировке сайтов
Побег с места ДТП будет грозить уголовным наказанием
Человек и закон
Побег с места ДТП будет грозить уголовным наказанием
За отказ удалить информацию из сети грозит тюремный срок
Человек и закон
За отказ удалить информацию из сети грозит тюремный срок
Совфед одобрил реальные сроки за отказ удалять ложь из интернета
Человек и закон
Совфед одобрил реальные сроки за отказ удалять ложь из интернета
Принят закон о реальных сроках за отказ удалить информацию из интернета
Человек и закон
Принят закон о реальных сроках за отказ удалить информацию из интернета
В Сибае получил срок преступник убивший мать и сестру
Человек и закон
В Сибае получил срок преступник убивший мать и сестру
В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра
Общество
В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Общество
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: