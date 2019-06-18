Виновникам пьяного ДТП будет грозить 7 лет тюрьмы

Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации. Теперь в случае, если авария по вине нетрезвого водителя нанесла тяжкий вред здоровью, ее виновник может получить до семи лет лишения свободы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кроме того, возможен запрет до 3 лет на профессию. Раньше этот срок составлял не более 4 лет, отмечает телеканал »Россия 24».

Максимальное наказание в случае гибели человека в пьяном ДТП выросло с 7 до 12 лет вместо от 2 до 7 лет. А если авария приведет к смерти двух или более лиц, то подсудимый и вовсе может получить 15 лет лишения свободы. Сейчас этот срок от 4 до 9 лет. Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском транспорте, а также в метро.Подписанный президентом России закон вносит изменения в статью 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Крупным ущербом в законе считается превышение одного миллиона рублей.Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что ужесточение законодательства не приведет к снижению травматизма и смертности на дорогах, поскольку не остановит пьяных водителей. По его мнению, за руль пьяными садятся те, кто уверен в своей безнаказанности, или просто неадекватные люди.Один из авторов законопроекта об ужесточении наказания – глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев – предлагал приравнять ответственность пьяного водителя в случае гибели людей в ДТП к ответственности за умышленное убийство.

До этого законодательство предусматривало ответственность наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе, даже когда речь идет о гибели двух и более человек, подчеркивал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.



Ежегодно по вине пьяных водителей на дорогах России гибнет более 4 тысяч человек.