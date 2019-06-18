Виновникам пьяного ДТП будет грозить 7 лет тюрьмы
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Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации. Теперь в случае, если авария по вине нетрезвого водителя нанесла тяжкий вред здоровью, ее виновник может получить до семи лет лишения свободы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Кроме того, возможен запрет до 3 лет на профессию. Раньше этот срок составлял не более 4 лет, отмечает телеканал »Россия 24».
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Подписанный президентом России закон вносит изменения в статью 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Крупным ущербом в законе считается превышение одного миллиона рублей.
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что ужесточение законодательства не приведет к снижению травматизма и смертности на дорогах, поскольку не остановит пьяных водителей. По его мнению, за руль пьяными садятся те, кто уверен в своей безнаказанности, или просто неадекватные люди.
Один из авторов законопроекта об ужесточении наказания – глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев – предлагал приравнять ответственность пьяного водителя в случае гибели людей в ДТП к ответственности за умышленное убийство.
До этого законодательство предусматривало ответственность наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе, даже когда речь идет о гибели двух и более человек, подчеркивал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ежегодно по вине пьяных водителей на дорогах России гибнет более 4 тысяч человек.
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