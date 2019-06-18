Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Россиян могут лишить земельных участков за мусор и сорняки

Россиян могут лишить земельных участков за мусор и сорняки

Добавлено: 18.06.19
Просмотров: 110
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
Россиян могут лишить земельных участков за мусор и сорняки

Минэкономразвития РФ предложило поправки в Земельный и Гражданский кодексы, которыми подразумевается иъятие замельных участков за нарушение требований пожарной безопасности. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Среди таких нарушений указаны зарастание участка сорняком и накопление бытовых отходов. Полный список предоставит правительство в специальном акте.

В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород

Читайте также:

В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород
Инициатива касается как собственников и съемщиков, так и тех, у кого земля находится в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение составляют только те, кто взял участок в ипотеку или проходит процедуру банкротства.

В случае принятия законопроекта органы пожарного надзора должны будут оформить предписание и дать полгода на исправление нарушений. Если владелец их не устранит, следующим шагом станет судебное разбирательство.

Напомним, В Башкирии чиновники сельсовета деревни Казанки Архангельского района оштрафовали 65-летнего Виктора Ананьева за высокую траву в огороде. Мужчина уже 42 года живет без обеих ног и одной руки. Однако позже административная комиссия решила прекратить производство в связи с отсутствием состава правонарушения. Следствие продолжает проводить проверку по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году
Общество
Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году
В России хотят ввести штрафы за медленную езду
Человек и закон
В России хотят ввести штрафы за медленную езду
В Мишкинском районе закрыли незаконную свалку
Происшествия
В Мишкинском районе закрыли незаконную свалку
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
Человек и закон
Минтруд внес поправки в назначение детских пособий
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
Происшествия
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
Новый налоговый вычет на 6 соток: как воспользоваться?
Общество
Новый налоговый вычет на 6 соток: как воспользоваться?
Уфимцам напомнили, что они должны зафиксировать границы своих земельных участков для защиты от «посягательств» на них
Общество
Уфимцам напомнили, что они должны зафиксировать границы своих земельных участков для защиты от «посягательств» на них
Сорняки: воевать или мириться?
Экономика
Сорняки: воевать или мириться?
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: