Россиян могут лишить земельных участков за мусор и сорняки

Минэкономразвития РФ предложило поправки в Земельный и Гражданский кодексы, которыми подразумевается иъятие замельных участков за нарушение требований пожарной безопасности. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Среди таких нарушений указаны зарастание участка сорняком и накопление бытовых отходов. Полный список предоставит правительство в специальном акте.

Инициатива касается как собственников и съемщиков, так и тех, у кого земля находится в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение составляют только те, кто взял участок в ипотеку или проходит процедуру банкротства.В случае принятия законопроекта органы пожарного надзора должны будут оформить предписание и дать полгода на исправление нарушений. Если владелец их не устранит, следующим шагом станет судебное разбирательство.

Напомним, В Башкирии чиновники сельсовета деревни Казанки Архангельского района оштрафовали 65-летнего Виктора Ананьева за высокую траву в огороде. Мужчина уже 42 года живет без обеих ног и одной руки. Однако позже административная комиссия решила прекратить производство в связи с отсутствием состава правонарушения. Следствие продолжает проводить проверку по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).