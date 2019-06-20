В Аургазинском районе у экс-начальника ГИБДД изъяли дорогой внедорожник

В суде Аургазинского района было принято решение изъять у экс-начальника отдела ГИБДД дорогостоящую иномарку. По данным прокуратуры, автомобиль «Лэнд Крузер Прадо» был приобретен на неподтвержденные доходы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Проверка прокуроров показала, что сотрудник МВД приобрел машину в 2017 году за три миллиона рублей. Факт покупки он скрыл, не отразив приобретение в справке о доходах. В документе он заявил, что получил в подарок от матери-пенсионерки 1 млн рублей.

«На основании приказа МВД по республике за совершение коррупционного правонарушения, выразившегося в непредоставлении сведений о расходах, полицейский уволен в связи с утратой доверия. Прокуратура района направила в суд исковое заявление об обращении имущества в доход Российской Федерации, которое удовлетворено судом», – отметили в надзорном ведомстве.

Позже он перепродал «Ланд Крузер» своей матери, которая в течение месяца сначала перепродала его третьему лицу, а затем снова выкупила за 1 млн рублей.