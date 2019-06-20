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В Кумертау действовала преступная группировка грабившая одиноких мужчин

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кумертау
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В Кумертау действовала преступная группировка грабившая одиноких мужчин

В Башкирии перед судом предстанет банда, которая промышляла разбоями. В ОПГ входили пять мужчин в возрасте от 19 до 30 лет и одна 17-летняя девушка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в СК, в 2018 году группировку организовал 30-летний тренер военно-патриотического клуба в Кумертау. Он предложил четырем своих воспитанникам грабить одиноких мужчин, те согласились. Один из членов банды привел в группу знакомую несовершеннолетнюю девушку. В ее задачи входило соблазнять жертв в соцсетях и заманивать их на встречи в безлюдные места.

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На свидании мужчин избивали битами и пугали муляжам пистолета и ножом, а потом грабили. У одной жертвы преступники забрали машину, которую потом сбросили в кювет. За два месяца банда успела ограбить троих человек и заработать 289 тысяч рублей.

Всем членам ОПГ предъявили обвинения. Им грозят серьезные сроки по статье «Разбой» с отягчающими обстоятельствами. Дело передано в суд.

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