В Кумертау действовала преступная группировка грабившая одиноких мужчин
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии перед судом предстанет банда, которая промышляла разбоями. В ОПГ входили пять мужчин в возрасте от 19 до 30 лет и одна 17-летняя девушка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в СК, в 2018 году группировку организовал 30-летний тренер военно-патриотического клуба в Кумертау. Он предложил четырем своих воспитанникам грабить одиноких мужчин, те согласились. Один из членов банды привел в группу знакомую несовершеннолетнюю девушку. В ее задачи входило соблазнять жертв в соцсетях и заманивать их на встречи в безлюдные места.
Всем членам ОПГ предъявили обвинения. Им грозят серьезные сроки по статье «Разбой» с отягчающими обстоятельствами. Дело передано в суд.
Читайте также
Происшествия
В Стерлитамаке избили и расстреляли из травмата молодого человека
Общество
В Уфе пациент избил врача из-за отказа открывать больничный
Происшествия
В Мишкинском районе осудят водителя погубившего в ДТП своих друзей
Общество / Происшествия
В Башкирии двое парней из-за 4 тысяч рублей убили и сожгли девушку
Происшествия
В Стерлитамаке двое мужчин изнасиловали шестиклассницу
Это интересно
Стали известны самые популярные подарки на 8 Марта
Происшествия
В Белорецке беспилотник зафиксировал момент ограбления вагона с металлоломом | видео
Происшествия
В Туймазах двое мужчин вымогали деньги с помощью раскаленного утюга