Роскомнадзор на некоторое время ограничил доступ к сайту "Башинформа"

В работе сайта государственного информагентства Башкирии «Башинформа» сегодня возникли сбои: пользователи сообщают о том, что он был недоступен приблизительно с 11 до 14 ч. В агентстве подтвердили, что были сбои, сообщает сайт Newsbash.ru.







«В причинах разбираемся,— сообщил главный редактор агентства Артем Валиев.— Не исключено, что доступ был ограничен Роскомнадзором, от которого мы получали несколько предупреждений после публикаций о случаях суицида подростков. Однако насколько это было возможно без ущерба для содержания, мы корректировали эти новости. После звонка в ведомство сайт возобновил работу, что косвенно подтверждает нашу версию о причине блокировки».

На универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке ограничений доступа «Башинформа» в перечне отключенных нет. В работе телеграм-канала агентства сбоев не наблюдалось.