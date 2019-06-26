В Уфе требования к наружной рекламе стали жестче
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Депутаты Горсовета Уфы проголосовали в поддержку поправок в правила размещения экранов на улицах. Также изменения касаются и подсветки на вывесках, сообщает сайт Newsbash.ru.
В частности, рекламодатели будут обязаны в исполнение требований СанПиН снижать яркость светодиодных табло в темное время суток. В подсветках вывесок же должен быть использован немерцающий приглушенный свет без лучей, напрямую направленных на жилые здания.
За нарушение требований устанавливается штраф. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
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