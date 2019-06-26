Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе требования к наружной рекламе стали жестче

В Уфе требования к наружной рекламе стали жестче

Добавлено: 26.06.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе требования к наружной рекламе стали жестче

Депутаты Горсовета Уфы проголосовали в поддержку поправок в правила размещения экранов на улицах. Также изменения касаются и подсветки на вывесках, сообщает сайт Newsbash.ru.

В частности, рекламодатели будут обязаны в исполнение требований СанПиН снижать яркость светодиодных табло в темное время суток. В подсветках вывесок же должен быть использован немерцающий приглушенный свет без лучей, напрямую направленных на жилые здания. 

Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России

Читайте также:

Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России
Среди других требований к экранам указаны: учет функциональных назначений окружающей застройки и ограничение размеров (площадь не должна быть больше размеров крыш и фасадов зданий, где установлен экран).

За нарушение требований устанавливается штраф. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
Политика
В Башкирии внесли несколько поправок в процедуру выборов главы республики
Минобразования Башкирии напомнило о том, какая должна быть температура в школах и детсадах
Образование
Минобразования Башкирии напомнило о том, какая должна быть температура в школах и детсадах
Гостранс Башкирии разъяснил, как будет исправляться ситуация с уфимскими маршрутками
Общество
Гостранс Башкирии разъяснил, как будет исправляться ситуация с уфимскими маршрутками
Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России
Человек и закон
Новые правила регистрации автомобиля вступили в силу в России
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
Происшествия
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация
Человек и закон
В приюте Белокатайского района не работала пожарная сигнализация
В Минздраве Башкирии прокомментировали запрет сотрудникам скорой помощи проносить еду и личные вещи
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии прокомментировали запрет сотрудникам скорой помощи проносить еду и личные вещи
В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних
Общество
В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: