В Уфе требования к наружной рекламе стали жестче

Депутаты Горсовета Уфы проголосовали в поддержку поправок в правила размещения экранов на улицах. Также изменения касаются и подсветки на вывесках, сообщает сайт Newsbash.ru.





В частности, рекламодатели будут обязаны в исполнение требований СанПиН снижать яркость светодиодных табло в темное время суток. В подсветках вывесок же должен быть использован немерцающий приглушенный свет без лучей, напрямую направленных на жилые здания.

Среди других требований к экранам указаны: учет функциональных назначений окружающей застройки и ограничение размеров (площадь не должна быть больше размеров крыш и фасадов зданий, где установлен экран).За нарушение требований устанавливается штраф. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.