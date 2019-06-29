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Экс-глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин предстанет перед судом: ему предъявлен ряд обвинений

Добавлено: 29.06.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Краснокамский район
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Экс-глава Краснокамского района Разиф Гильмуллин предстанет перед судом: ему предъявлен ряд обвинений

Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего бывшего главы Краснокамского района, его 55-летнего бывшего заместителя и 54-летнего бывшего директора местного сельскохозяйственного предприятия. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частями 1 и 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской), предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили Стерлеграду в Следкоме РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как установлено следствием, в мае 2018 года представитель организации, занимающейся демонтажем нефтяного оборудования, обратился в администрацию Краснокамского района с письменным заявлением о выдаче разрешения на производство работ по демонтажу нефтепровода на территории района. Глава района совместно со своим заместителем, желая показать свою значимость, необоснованно затянули и усложнили процедуру получения разрешения, тем самым ограничив осуществление предпринимательской деятельности организацией, а когда представителем организации все-таки было получено разрешение и был начат демонтаж, злоумышленники отозвали ордер на производство земляных работ, выданный на законных основаниях, в целях последующего вымогательства взятки.  

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После чего, глава района совместно со своим заместителем, потребовали от представителя фирмы взятку в размере более 3,7 млн рублей, а взамен пообещали не приостанавливать деятельность организации на территории района. При этом, часть денежных средств в сумме 1,8 млн рублей должны были быть переданы в качестве взноса в Благотворительный фонд района, а 1,9 млн рублей в пользу местного сельскохозяйственного предприятия, под видом возмещения убытков сельскохозяйственного производства, понесенных в связи с производством работ.

В июле и августе 2018 года представитель демонтажной организации передал через посредника, которым являлся директор вышеуказанного местного сельхоз предприятия, взятку в размере около 900 тыс. рублей.

После получения денежных средств все фигуранты были задержаны сотрудниками МВД по Республики Башкортостан.

Также в ходе расследования уголовного дела были выявлены два факта злоупотребления полномочиями чиновниками.

Так, в июле 2016 года глава района совместно со своим заместителем обеспечили победу в торгах местному предпринимателю на право заключения договора аренды земельного участка общей площадью 9 970 000 кв. м, расположенного на территории подконтрольного района, посоветовав поднять заявленную сумму арендной платы на торгах, чтобы добиться отказа от участия оппонента. Одержав победу, оплату по договору аренды земельного участка предприниматель в действительности не осуществлял, а использовал его для предоставления права ограниченного пользования на часть участка (сервитут) и получения возмещения убытков, упущенной выгоды и восстановления качества земель при предоставлении земельного участка в пользу третьих лиц, в связи с прохождением через него нефтепровода. Преступными действиями чиновников бюджету района был причинен ущерб на общую сумму более 300 тыс. рублей, а также нарушены права граждан на участие в торгах.

Кроме того, в 2014 году глава района потребовал от директора строительно-монтажной организации, привлеченной для проведения ремонтных работ муниципальных зданий после произошедших ураганов, за свое содействие по предоставлению объемов работ и оплату их в полном объеме в кратчайшие сроки, передать ему денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей, также гарантировав предоставление подрядов в будущем, на что директор согласился и предал главе требуемую сумму.

В ходе следствия обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.


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