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Нововведения в законах с 1 июля 2019 года: что ждет россиян

Добавлено: 01.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Нововведения в законах с 1 июля 2019 года: что ждет россиян

Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июля. Они затронут различные сферы жизни, сообщает сайт Newsbash.ru.

В июле граждане предпенсионного возраста ощутят на себе действие пенсионной реформы, принятой в прошлом году. На пенсию по старости с 1 июля смогут выйти те, кто попал в первую очередь реформы. Это женщины, родившиеся в январе 1964 года, и мужчины, родившиеся в январе 1959 года.

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С 1 июля обязательной маркировке подвергнутся такие товары, как обувь и табак. В экспериментальном режиме маркировать будут также духи и туалетную воду. Сделано это с целью борьбы с контрабандой. За нелегальные товары не платятся таможенные пошлины и налоги. И российские производители не могут с ними конкурировать и несут убытки.

Ипотечные заемщики, испытывающие временные трудности с выплатой кредита, смогут взять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев. Это не будет считаться просрочкой, хотя и отразится в кредитной истории. Такую возможность могут предоставить гражданам, которые ранее не брали ипотечные каникулы, при условии, что они выплачивают кредит за жилье, которое является для них единственным.

С 1 июля процентная ставка по договору потребительского кредита не должна превышать одного процента в день. К тому же максимальная сумма платежей не может быть выше, чем двукратный размер самого кредита.

С июля вводятся новые правила продажи турпутевок. Отныне заключать договора и приобретать путевки можно будет в электронной форме. При этом такие договоры будут признаны равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным заказчиком тура.

К тому же с 1 июля все российские гостиницы с номерным фондом более 50 должны будут получить свидетельство о присвоении им «звезд». Без выполнения данного условия они не смогут продолжать заниматься гостиничным бизнесом. Если гостиница укажет в своей рекламе большее количество «звезд», чем ей было присвоено, последует административное наказание.

С 1 июля меняются правила продажи молочной продукции. Вводятся электронные ветеринарные сертификаты на готовую молочную продукцию, за исключением питьевого молока, кисломолочной продукции и мороженного.

Также с 1 июля вступают в силу новые правила размещения молочных продуктов в торговых залах магазинов. Согласно принятому закону натуральные молочные продукты должны будут размещаться отдельно от продуктов с заменителями молочного жира.

С 1 июля существенно вырастут ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Вместо 5,5 тысяч рублей им будут выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

С 1 июля вступает в силу долгожданный закон о проектном финансировании жилья, призванный защитить права дольщиков. Средств граждан для строительства жилья будут размещаться на счетах эскроу. Застройщик сможет использовать для строительства жилья только собственные или заемные средства. Получить деньги дольщиков, хранящихся на эскроу-счетах, он сможет только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Жителей Башкирии также ждут внутренние нововведения. Так, с 1 июля в общественном транспорте республики можно будет оплатить проезд с помощью новой единой транспортной картой «Алга». Таким образом, пассажиры смогут экономить, ведь при оплате проезда картой будут действовать скидки.

С 1 июля произойдет очередной рост тарифов ЖКХ. За водоснабжение жителям Башкирии придется платить на 1,6 процента больше, за водоотведение — на 1,4 процента больше, за тепловую энергию — на 1,85 процента больше. Одноставочный тариф на электроэнергию поднимется на 3,6 процента. Для жителей Уфы рост совокупной платы за коммунальные услуги составит 2,08 процента.

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