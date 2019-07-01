В Башкирии узаконили компенсацию за детские сады всем семьям, независимо от уровня дохода
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Депутаты Госсобрания Башкирии узаконили компенсацию за детские сады всем семьям, независимо от уровня дохода. Прежде такое право было закреплено за семьями, в которых среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного прожиточного минимума, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Мы считаем, что такая поддержка должна оказываться всем, независимо от уровня дохода, — прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев. — Она позволяет охватывать максимальное количество детей дошкольным образованием, положительно сказывается на демографической ситуации, является существенной для многих семей, особенно в сельской местности».Спикер парламента отметил, что депутаты уже дважды принимали законы, приостанавливающие действие критерия нуждаемости на год. Аналогичная мера действует и в отношении текущего года.
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«Таким образом, фактически компенсации в республике получали и продолжают получать все семьи, независимо от уровня дохода. Но большинству родителей всякий раз приходилось гадать, получат ли они компенсации в следующем году, — пояснил Константин Толкачев. — Новый закон дает людям уверенность в завтрашнем дне. Теперь они знают, что поддержка гарантирована им на постоянной основе».Также в Госсобрании РБ сообщили, что на объем компенсаций принятый закон не влияет. Он по-прежнему будет зависеть от числа детей, посещающих детские сады. За первого ребенка компенсация предоставляется в размере не менее 20% средней платы, за второго — не менее 50%, за третьего и последующих — не менее 70%. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается Министерством образования региона.
Новый закон направлен на подпись врио главы республики. После официального опубликования он вступит в силу с января 2020 года. В текущем году компенсации всем семьям предоставляются в полном объеме по принятому ранее Государственным Собранием закону, приостанавливающему действие критерия нуждаемости до конца 2019 года.
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