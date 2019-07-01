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В Башкирии узаконили компенсацию за детские сады всем семьям, независимо от уровня дохода

Добавлено: 01.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии узаконили компенсацию за детские сады всем семьям, независимо от уровня дохода

Депутаты Госсобрания Башкирии узаконили компенсацию за детские сады всем семьям, независимо от уровня дохода. Прежде такое право было закреплено за семьями, в которых среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного прожиточного минимума, сообщает сайт Newsbash.ru.


﻿«Мы считаем, что такая поддержка должна оказываться всем, независимо от уровня дохода, — прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев. — Она позволяет охватывать максимальное количество детей дошкольным образованием, положительно сказывается на демографической ситуации, является существенной для многих семей, особенно в сельской местности».Спикер парламента отметил, что депутаты уже дважды принимали законы, приостанавливающие действие критерия нуждаемости на год. Аналогичная мера действует и в отношении текущего года.
Как в Башкирии получить компенсацию за детские сады

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﻿«Таким образом, фактически компенсации в республике получали и продолжают получать все семьи, независимо от уровня дохода. Но большинству родителей всякий раз приходилось гадать, получат ли они компенсации в следующем году, — пояснил Константин Толкачев. — Новый закон дает людям уверенность в завтрашнем дне. Теперь они знают, что поддержка гарантирована им на постоянной основе».Также в Госсобрании РБ сообщили, что на объем компенсаций принятый закон не влияет. Он по-прежнему будет зависеть от числа детей, посещающих детские сады. За первого ребенка компенсация предоставляется в размере не менее 20% средней платы, за второго — не менее 50%, за третьего и последующих — не менее 70%. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается Министерством образования региона.

Новый закон направлен на подпись врио главы республики. После официального опубликования он вступит в силу с января 2020 года. В текущем году компенсации всем семьям предоставляются в полном объеме по принятому ранее Государственным Собранием закону, приостанавливающему действие критерия нуждаемости до конца 2019 года.

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