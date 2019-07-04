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В Кармаскалинском районе остановили работу предприятия производящего минеральную воду

Добавлено: 04.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе остановили работу предприятия производящего минеральную воду

В Кармаскалинском районе Башкирии приостановили работу ООО «Экостиль» на 90 суток. Организация занимается производством минеральной воды, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным Службы судебных приставов РБ, предприятие признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности. Сотрудники ФССП республики и газовой службы отключили подачу газа и установили блокирующее устройство.
«На участок разрешен доступ лишь тех специалистов, которые задействованы в устранении выявленных нарушений. Судебные приставы будут контролировать ход исполнения требований документа», – сообщили в ведомстве.

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