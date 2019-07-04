В Кармаскалинском районе остановили работу предприятия производящего минеральную воду
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кармаскалинском районе Башкирии приостановили работу ООО «Экостиль» на 90 суток. Организация занимается производством минеральной воды, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Подробности массового убийства трех человек в селе Ибрагимово Кармаскалинского района
«На участок разрешен доступ лишь тех специалистов, которые задействованы в устранении выявленных нарушений. Судебные приставы будут контролировать ход исполнения требований документа», – сообщили в ведомстве.
Читайте также
Происшествия
В Бирске ФАП не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям
Происшествия
В Салавате суд приостановил деятельность перинатального центра
Происшествия
В Шаранском районе женщину приговорили к 60 часам работ на кладбище за хулиганство
Происшествия
В Мелеузе из-за нарушений пожарной безопасности закрыли магазин
Общество
Прямо как коллекторы: судебные приставы Башкирии начали воздействовать на должников с помощью наклеек
Происшествия
Во Дворце культуры Аургазинского района обнаружили 30 нарушений пожарной безопасности
Общество
В Башкирии погасить задолженность можно будет через сотрудников почты
Общество
Уфимец задолжал своим детям гигантскую сумму по алиментам