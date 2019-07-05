В Башкирии штраф за сжигание мусора составит от 500 рублей до 100 тысяч рублей

В Курултае Башкирии ввели новый штраф за сжигание травы, листвы, мусора, частей деревьев и кустарников, а также за разведение костров в скверах, парках и иных территориях общего пользования. Изменения внесены в Кодекс Башкирии об административных правонарушениях, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Закон принят в результате многочисленных обращений избирателей к парламентариям. Обозначенные факты, к сожалению, действительно имеют место. Сжигание мусора, листьев в местах массового отдыха людей, в зонах жилой застройки наносит не только дискомфорт гражданам, но и вред их здоровью. Образующийся при сгорании дым не только неприятен, но и токсичен. Кроме того, сжигание мусора и листвы создает пожароопасную обстановку. Норма ответственности за подобные действия необходима», – объяснил председатель парламента республики Константин Толкачев.

Он также пояснил, что согласно новому закону, жечь мусор и разводить костры нельзя только в местах общего пользования, к примеру, на улице, во дворах и парках.Частной собственности это не касается», – отметил парламентарий.Штраф за правонарушение составит для граждан – от пятисот до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Закон вступит в силу на следующей неделе.