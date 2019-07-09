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Жительница Мишкинского района накопила долгов на сумму более 800 тыс. рублей

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Мишкинский район
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Жительница Мишкинского района накопила долгов на сумму более 800 тыс. рублей

Жительница Мишкинского района, проживающая и работающая в Уфе врачом, накопила долг по кредитам на сумму 880 тысяч рублей. По взысканию с женщины этих денег у судебных приставов находилось пять исполнительных производств.

Как сообщили в УФССП по РБ, было решено, что для возврата невыплаченных в рамках кредитного договора денег банку с зарплаты должницы будут удерживать 50% средств. 

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Также врача ограничили в праве выезда за границу России. Остаток долга на сегодняшний день составлял 500 тысяч рублей. Но из-за них женщина могла пропустить запланированную медицинскую конференцию в Норвегии. Чтобы ее планы не сорвались, она полностью погасила долг.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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