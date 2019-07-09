Жительница Мишкинского района накопила долгов на сумму более 800 тыс. рублей
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Жительница Мишкинского района, проживающая и работающая в Уфе врачом, накопила долг по кредитам на сумму 880 тысяч рублей. По взысканию с женщины этих денег у судебных приставов находилось пять исполнительных производств.
Как сообщили в УФССП по РБ, было решено, что для возврата невыплаченных в рамках кредитного договора денег банку с зарплаты должницы будут удерживать 50% средств.
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