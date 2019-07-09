Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Хайбуллинском районе врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор»

В Хайбуллинском районе врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор»

Добавлено: 09.07.19
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Хайбуллинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Хайбуллинском районе врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор»

В Хайбуллинском районе Башкирии врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор». Как выяснилось, мужчина не отработал положенный по контракту срок в медицинском учреждении села Акъяр, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Хайбуллинском районе открылась новая сыроварня

Читайте также:

В Хайбуллинском районе открылась новая сыроварня
Приставы выяснили, что местный житель устроился сразу на две другие работы в Сибае. Работодателям были направлены постановления об удержании части зарплаты в счет погашения долга.

Также мужчину ограничили в праве выезда за границу. Когда должник решил отправиться на отдых в Турцию, он полностью погасил задолженность.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Жительница Мишкинского района накопила долгов на сумму более 800 тыс. рублей
Человек и закон
Жительница Мишкинского района накопила долгов на сумму более 800 тыс. рублей
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Политика
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Судебные приставы объявили в розыск певицу Земфиру
Происшествия
Судебные приставы объявили в розыск певицу Земфиру
В Башкирии за шесть лет лишь 200 сельских врачей смогли улучшить свои жилищные условия
Здравоохранение
В Башкирии за шесть лет лишь 200 сельских врачей смогли улучшить свои жилищные условия
Медикам Башкирии планируют увеличить сумму единовременной выплаты по программе «Земский доктор»
Здравоохранение
Медикам Башкирии планируют увеличить сумму единовременной выплаты по программе «Земский доктор»
В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»
Здравоохранение
В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»
Жителя Нефтекамска обязали снести банный комплекс на берегу пруда
Человек и закон
Жителя Нефтекамска обязали снести банный комплекс на берегу пруда
В Башкирии в 2018 году стать земским доктором могут специалисты в возрасте до 50 лет
Общество
В Башкирии в 2018 году стать земским доктором могут специалисты в возрасте до 50 лет
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: