В Хайбуллинском районе врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор»
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В Хайбуллинском районе Башкирии врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор». Как выяснилось, мужчина не отработал положенный по контракту срок в медицинском учреждении села Акъяр, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Также мужчину ограничили в праве выезда за границу. Когда должник решил отправиться на отдых в Турцию, он полностью погасил задолженность.
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