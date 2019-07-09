В Хайбуллинском районе врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор»

В Хайбуллинском районе Башкирии врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор». Как выяснилось, мужчина не отработал положенный по контракту срок в медицинском учреждении села Акъяр, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Приставы выяснили, что местный житель устроился сразу на две другие работы в Сибае. Работодателям были направлены постановления об удержании части зарплаты в счет погашения долга.Также мужчину ограничили в праве выезда за границу. Когда должник решил отправиться на отдых в Турцию, он полностью погасил задолженность.