Кассир Луиза Хайруллина останется в СИЗО до окончания расследования: решение суда

Верховный суд Башкирии не отпустил домой прославившуюся на всю страну кассира Луизу Хайруллину, которую обвиняют в краже из банка 25 миллионов рублей. Женщина подала апелляцию на заочный арест, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сегодня, 11 июля, состоялось рассмотрение. Однако судья принял решение — оставить мать двоих детей дожидаться окончания расследования в СИЗО.

— В отношении нее главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ, — сообщает МВД России.

— В ходе предварительного расследования уголовного дела установлена причастность ее мужа к краже денежных средств в особо крупном размере, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы за растрату или присвоение, совершенное группой лиц. Накануне, 10 июля, прямо в аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали и супруга Луизы — Марата Хайруллина.В ходе рассмотрения апелляции Луизы Хайруллиной судья попросил удалиться с заседания всех представителей СМИ