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Марат Хайруллин проведет два месяца под домашним арестом: заседание суда

Добавлено: 12.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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Марат Хайруллин проведет два месяца под домашним арестом: заседание суда

11 июля, в Орджоникидзевском районном суде Уфы состоялось заседание, в ходе которого супругу похитившей 25 миллионов рублей сотруднице банка Марату Хайруллину избрали меру пресечения. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным пресс-службы МВД России, следователь уже предъявил Хайруллину обвинение по статье о краже в особо крупном размере. Мужа кассирши «Россельхозбанка» задержали 10 июля в уфимском аэропорту, куда он прибыл рейсом из Москвы со съемок ток-шоу. Телезрителей мужчина попытался убедить в том, что проиграл все похищенные женой 25 миллионов рублей. Кроме того, он попросил аудиторию собрать присвоенную ими сумму, чтобы вернуть банку.

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Напомним, адвокаты Луизы Хайруллиной не смогли сегодня обжаловать ее арест в Верховном суде Башкирии. Кассирша будет находиться в СИЗО до 2 сентября.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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