Работодатели будут нести ответственность за отказ в выборе работником зарплатного банка
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В третьем чтении Госдумой приняты поправки в закон, закрепляющие ответственность работодателей за отказ сотрудникам на изменение кредитной организации, куда должна перечисляться зарплата, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам председателя парламента Вячеслава Володина, этот закон защищает права граждан России распоряжаться деньгами.
«Люди должны иметь возможность выбрать для себя наиболее выгодное предложение», — добавил председатель ГД, отметив, что зачастую работодатель выбирает удобный банк для себя, невзирая на то, что у сотрудника уже открыты вклады и счета в другой банке.В настоящий момент, со слов Володина, право смены банка уже зафиксировано в действующем законодательстве, однако эта норма часто игнорируется работодателями из-за отсутствия ответственности.
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