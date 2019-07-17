Водителю автобуса Азату Загирову устроившему ДТП с шестью погибшими грозит до 7 лет колонии
Водитель автобуса, в ДТП с которым погибли 6 человек, арестован. Меру пресечения избрали в Архангельском районе, сообщает сайт Newsbash.ru
В зал заседаний водителя автобуса, в котором в результате ДТП погибли 6 человек, ведут под конвоем и в наручниках. Сам 33-летний Азат Загиров перед избранием меры пресечения, кажется, держится из последних сил и будто до сих пор пребывает в шоковом состоянии. Но всё же смог сквозь слёзы попросить прощения.
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Преданным любимому делу и буквально трудоголиком Азата Загирова называет и его мать. Она тоже присутствует в зале суда. Аварию считает роковой случайностью. И так же как сын — не в силах сдержать слёз горечи. И как бы женщина не пыталась поддержать своего сына, но строгий конвой не подпустил ее близко к нему. А ведь не исключено, что с матерью Азат Загиров увидится теперь не скоро. На время следствия суд отправил его на 2 месяца в СИЗО. Ну, а дальше ему может грозить до 7 лет колонии.