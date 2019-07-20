Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына
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Кандидат на пост Главы Башкирии и единственная женщина в гонке Зульфия Гайсина, более известная как представитель инициативных групп дольщиков, обратилась в суд. О таком решении девушка рассказала на своей странице в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
По мнению Зульфии Гайсиной, общественник Андрей Потылицын «хайпит» на реальных проблемах людей и травит юриста. Стоит отметить, что вражда между участниками конфликта достаточно давняя. Это уже второй случай за последнее время. Буквально вчера, 18 июля, «КоммерсантЪ-Уфа» сообщил, что компания «Башспирт» потребовала от блогера 1 миллион рублей.
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— И вот подала я сегодня иск на Потылицына о защите своей чести и достоинства, так как перегнул он с попыткой «травить» меня в соцсетях. Когда тема касалась дольщиков, не так задевало, поскольку знала, что рано или поздно люди всё равно поймут, что человеку неинтересны их проблемы, когда он рассказывает обо мне всякий вздор и апеллирует к неподтвержденной обо мне информацией. Но сейчас совершенно другой случай – предвыборный период он короток, всего осталось чуть больше месяца и выпады в отношении меня, являющиеся по сути распространением сведений не соответствующих действительности со стороны «сплетнесобирателя», причиняют существенный вред моим интересам, так и интересам моих сторонников, — написала Зульфия.
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