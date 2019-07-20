Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына

Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына

Кандидат на пост Главы Башкирии и единственная женщина в гонке Зульфия Гайсина, более известная как представитель инициативных групп дольщиков, обратилась в суд. О таком решении девушка рассказала на своей странице в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

По мнению Зульфии Гайсиной, общественник Андрей Потылицын «хайпит» на реальных проблемах людей и травит юриста. Стоит отметить, что вражда между участниками конфликта достаточно давняя. Это уже второй случай за последнее время. Буквально вчера, 18 июля, «КоммерсантЪ-Уфа» сообщил, что компания «Башспирт» потребовала от блогера 1 миллион рублей.

Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах

Читайте также:

Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах
— И вот подала я сегодня иск на Потылицына о защите своей чести и достоинства, так как перегнул он с попыткой «травить» меня в соцсетях. Когда тема касалась дольщиков, не так задевало, поскольку знала, что рано или поздно люди всё равно поймут, что человеку неинтересны их проблемы, когда он рассказывает обо мне всякий вздор и апеллирует к неподтвержденной обо мне информацией. Но сейчас совершенно другой случай – предвыборный период он короток, всего осталось чуть больше месяца и выпады в отношении меня, являющиеся по сути распространением сведений не соответствующих действительности со стороны «сплетнесобирателя», причиняют существенный вред моим интересам, так и интересам моих сторонников, — написала Зульфия.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
«Башспирт» подал в суд на блогера Андрея Потылицына о защите деловой репутации
Человек и закон
«Башспирт» подал в суд на блогера Андрея Потылицына о защите деловой репутации
Какие суммы потратят на предвыборную гонку кандидаты на пост главы Башкирии
Политика
Какие суммы потратят на предвыборную гонку кандидаты на пост главы Башкирии
Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах
Политика
Кандидат на должность Главы РБ Зульфия Гайсина сообщила о поступающих в ее адрес угрозах
Сания Тимасова рассказала, что сделает в первую очередь если станет Главой Башкирии
Политика
Сания Тимасова рассказала, что сделает в первую очередь если станет Главой Башкирии
Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
Политика
Зульфия Гайсина баллотируется на пост Главы Башкирии от партии «Яблоко»
Бизнес-леди из Уфы решила баллотироваться на пост Главы Башкирии
Политика
Бизнес-леди из Уфы решила баллотироваться на пост Главы Башкирии
Жители Нефтекамска обсуждают возможную смену главы города
Общество
Жители Нефтекамска обсуждают возможную смену главы города
Обманутые долщики считают, что глава Госстроя Башкирии умалчивает о главной проблеме
ЖКХ
Обманутые долщики считают, что глава Госстроя Башкирии умалчивает о главной проблеме
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: