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Активисты БОО «Башкорт» имеют криминальное прошлое

Добавлено: 20.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Активисты БОО «Башкорт» имеют криминальное прошлое

Сагит Исмагилов, занимающий должность руководителя башкирских националистов БОО «Башкорт», признался, что они «радикальные националисты по многим вопросам, в том числе федеративным». В сети появились документы, подтверждающие уголовное прошлое членов национальной общественной организации, сообщает сайт Newsbash.ru

В 2004 году Руслана Гаппасова осудили за убийство коллеги, с которым он работал на московском шарикоподшипниковом заводе. Тогда его приговорили к семи годам колонии строгого режима. Сообщается, что он вымогал деньги у парня в общежитии, а когда за него вступился другой, то схватился за нож.

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Главный провокатор «Башкорта» на V Всемирном курултае башкир Эльмир Мухаметьянов также отбывал наказание в местах лишения свободы. Его осудили за грабеж с применением насилия и вымогательство, сопряженное с применением силы.

Юлай Аралбаев, являющийся членом национальной организации, ранее получил реальный тюремный срок за избиение людей. Однако на этом список уголовников в организации не заканчивается.
Фото: Интернет.
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