В Уфе бывшим полицейским обвиняемым в изнасиловании дознавателя продлили арест до 2020 года
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Сегодня Кировский районный суд Уфы продлил домашний арест трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов уголовного дела. Решение принято судом в закрытом режиме. Ограничение свободы будет действовать до 2 января 2020 года, сообщает сайт Newsbash.ru.
Первое судебное заседание по расследованию дела в отношении Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева состоится 29 июля.
Правоохранителей уволили из органов внутренних дел, как и потерпевшую вместе с подругой. Служебная проверка показала, что они нарушили правила и распивали спиртные напитки на рабочем месте.
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