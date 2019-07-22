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В Уфе бывшим полицейским обвиняемым в изнасиловании дознавателя продлили арест до 2020 года

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Уфе бывшим полицейским обвиняемым в изнасиловании дознавателя продлили арест до 2020 года

Сегодня Кировский районный суд Уфы продлил домашний арест трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов уголовного дела. Решение принято судом в закрытом режиме. Ограничение свободы будет действовать до 2 января 2020 года, сообщает сайт Newsbash.ru.

Первое судебное заседание по расследованию дела в отношении Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева состоится 29 июля.

Одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы выпустили из СИЗО

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Ранее сообщалось о задержании трех высокопоставленных полицейских 31 октября 2018 года. В групповом изнасиловании их обвинила молодая коллега. До апреля 2019 года обвиняемые находились под арестом в СИЗО, после суд принял решение о смягчении ограничения свободы и отправил всех фигурантов уголовного дела под домашний арест.

Правоохранителей уволили из органов внутренних дел, как и потерпевшую вместе с подругой. Служебная проверка показала, что они нарушили правила и распивали спиртные напитки на рабочем месте.
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