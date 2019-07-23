Семья Марата Хайруллина обвинила во всех бедах общественника Азамата Галина

Семья Марата Хайруллина, который вместо свидетеля стал одним из подозреваемых в деле о хищении 23 млн рублей, обвинила во всех бедах общественника Азамата Галина. По словам матери Марата Рамзии Хайруллиной, бизнесмен, который оплачивает адвокатов для Луизы, заставил ее сына взять вину на себя, сообщает сайт Newsbash.ru.





Напомним, две недели назад Марат Хайруллин в эфире Первого канала заявил, что это он просил жену воровать деньги из хранилища салаватского банка, чтобы рассчитаться с игорным долгом. Мужчина утверждал, что это продолжалось около полутора лет, а когда деньги в банке кончились, они всей семьей подались в бега. Через несколько часов после выхода программы в эфир мужа Луизы задержали, он перестал быть свидетелем и стал соучастником.

«Я хочу принести свои извинения перед зрителями Первого канала, а также людьми, которые видели эту передачу. Я приехал туда под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил, было с их слов. Полную и объективную картину случившегося я дам на допросах у следователей. К сожалению, я не имею права рассказать сейчас вам всю информацию в связи с ограничениями в рамках уголовного процесса», – прочитал он с листка заранее подготовленный текст.

«Марат давал показания сразу после задержания в Казани. Меня там не было. Марат появился на следующий день с просьбой о помощи. Мол, хочу рассказать все журналистам и попробовать собрать денег. Я договорился, и он уехал на Первый канал. При этом он получил гонорар. Теперь он хочет посадить жену. Он ничего не видел, не слышал и денег не брал. Деньги брала его жена Луиза. Для чего? Он не знает... Теперь его план не сесть в тюрьму. Посадить жену. Развестись. А она будет сидеть», – написал он в социальных сетях.

Однако во время судебного слушания об избрании ему меры пресечения Марат Хайруллин отказался от своих слов.Его родители объяснили, что сын не знал о последствиях своего участия в шоу. Они также убеждены, что Марат невиновен в преступлении, он не игроман и не просил Луизу воровать. Оболгать себя его заставил Азамат Галин. Сам бизнесмен считает, что мужчина таким образом пытается избежать тюрьмы и подставить жену.

Также Галин заявил, что расторгнул соглашение с адвокатами Луизы Хайруллиной и намерен подать на их семью в суд за клевету, но после завершения уголовного дела.

«Думаю, будет правильно, если ее будет защищать сам Марат Хайруллин», – объяснил он свое решение.

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