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Лилие Азнабаевой похитившей более 6 млн рублейц из банка "Открытие" избирают меру пресечения

Добавлено: 25.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Лилие Азнабаевой похитившей более 6 млн рублейц из банка "Открытие" избирают меру пресечения

25 июля, в эти минуты в Калининском районном суде избирают меру пресечения 39-летней кассиру банка «Открытие» Лилие Азнабаевой. Следователи ходатайствуют о помещении женщины под арест в СИЗО на два месяца, сообщает сайт Newsbash.ru

Напомним, в течение месяца женщина присваивала деньги, находясь на рабочем месте. Ее задержали два дня назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в крупном размере». По аналогичной статье привлекают к ответственности кассира «Россельхозбанка» из Салавата Луизу Хайруллину.

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Ее история прогремела на всю страну в конце мая. После рабочего дня женщина вынесла из отделения более 23 миллионов рублей. После этого бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Женщину задержали 4 июля в Казани, где она пряталась с семьей в съемной квартире.
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