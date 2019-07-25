Сергей Воронов назначен на должность прокурора Уфы
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На должность прокурора Уфы назначен Сергей Воронов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Старший советник юстиции Сергей Воронов ранее работал прокурором Октябрьского района Уфы.
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