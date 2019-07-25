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Сергей Воронов назначен на должность прокурора Уфы

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Сергей Воронов назначен на должность прокурора Уфы

На должность прокурора Уфы назначен Сергей Воронов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Старший советник юстиции Сергей Воронов ранее работал прокурором Октябрьского района Уфы.

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Сергей Воронов родился в 1979 году в Стерлитамаке. В 2002 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». В период с 2003 года по 2004 год работал следователем, старшим следователем прокуратуры города Салавата, с 2004 по 2006 год – заместителем прокурора Салавата, с 2006 года по 2011 год – прокурором Стерлитамакского района, с 2011 года по июль 2019 года состоял в должности прокурора Октябрьского района Уфы.
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