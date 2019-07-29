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В Уфе начался судебный процесс над обвиняемыми в изнасиловании дознавательницы

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Уфе начался судебный процесс над обвиняемыми в изнасиловании дознавательницы

В Уфе сегодня начинается судебный процесс над бывшими сотрудниками полиции районных отделов республики. Экс-силовиков подозревают в изнасиловании дознавательницы. Трагедия произошла прошлой осенью и прогремела на всю республику, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сегодня в Уфе начинается судебный процесс над Салаватом Галеевым, Эдуардом Матвеевым и Павлом Яромчук. Все трое раньше были крупными начальниками в системе МВД Башкирии. Однако в конце октября прошлого года все изменилось. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Их подчиненная, молодая дознавательница, написала заявление об изнасиловании.

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По версии следствия, Яромчук, Галеев и Матвеев в тот октябрьский вечер закрылись у себя в отделе и позвали за компанию молодую сотрудницу. В ходе распития спиртных напитков полицейские начальники изнасиловали девушку. При это показания свидетелей разнятся, а эксперты все же нашли биоматериал на теле пострадавшей. Сначала все трое были арестованы, потом их отпустили под домашний арест.

Сегодня Яромчук, Галеев и Матвеев прибыли в Кировский районный суд Уфы. С журналистами обвиняемые не общаются, ни на какие вопросы о своем состоянии не отвечают. Дело в том, что состояние всех троих бывших силовиков значительно ухудшилось, они потеряли в весе. Адвокаты просили суд разрешить им работать и кормить семью, но обвиняемые остались под домашним арестом.

Обвиняемым сегодня лишь огласили обвинение. Слушание по делу перенесли на другой день: на процесс не пришла сама пострадавшая, хотя уже на этом этапе судебных заседаний ее присутствие необходимо. Однако в холле суда была замечена супруга Павла Яромчука.

Ранее в интервью журналистам она отмечала, что ее супруг не мог совершить это преступление. Более того, женщина указывала на то, что показания потерпевшей не состыкуются с тем, когда ее муж вернулся с работы домой.
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