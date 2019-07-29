В Уфе начался судебный процесс над обвиняемыми в изнасиловании дознавательницы
В Уфе сегодня начинается судебный процесс над бывшими сотрудниками полиции районных отделов республики. Экс-силовиков подозревают в изнасиловании дознавательницы. Трагедия произошла прошлой осенью и прогремела на всю республику, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сегодня в Уфе начинается судебный процесс над Салаватом Галеевым, Эдуардом Матвеевым и Павлом Яромчук. Все трое раньше были крупными начальниками в системе МВД Башкирии. Однако в конце октября прошлого года все изменилось. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Их подчиненная, молодая дознавательница, написала заявление об изнасиловании.
Сегодня Яромчук, Галеев и Матвеев прибыли в Кировский районный суд Уфы. С журналистами обвиняемые не общаются, ни на какие вопросы о своем состоянии не отвечают. Дело в том, что состояние всех троих бывших силовиков значительно ухудшилось, они потеряли в весе. Адвокаты просили суд разрешить им работать и кормить семью, но обвиняемые остались под домашним арестом.
Обвиняемым сегодня лишь огласили обвинение. Слушание по делу перенесли на другой день: на процесс не пришла сама пострадавшая, хотя уже на этом этапе судебных заседаний ее присутствие необходимо. Однако в холле суда была замечена супруга Павла Яромчука.