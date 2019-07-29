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Изнасилование дознавательницы из Уфы: травмы есть, но следов насилия нет

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Изнасилование дознавательницы из Уфы: травмы есть, но следов насилия нет

Аслям Халиков, адвокат Эдуарда Матвеева, пообщался с журналистами после первого судебного заседания по делу изнасилования дознавательницы. В первый же день суд перенес заседание. На процесс не явилась непосредственно сама пострадавшая, сообщает сайт Newsbash.ru.

Адвокат одного из троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавательницы, поделился подробностями громкого уголовного дела. Аслям Халиков ранее уже высказывался касательно потерпевшей. Он отмечал, что следствие будто бы прячет ее, на очные ставки она ходила в парике и черных очках, делая все, чтобы экс-начальникам районных отделов полиции было трудно ее узнать.

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В этот раз Халиков заметил, что в материалах дела нет никакой информации о наличии генетических материалов на теле жертвы. Ранее эксперты заявляли, что такие следы есть. Но адвокат отмечает, что необходимо разграничить телесные повреждения и следы генетики.

Аслям Халиков, адвокат Эдуарда Матвеева:
Здесь главное смотря что подразумевать под следами. Если говорить о телесных повреждениях, то они у нее есть. Если говорить о следах генетики, то этих следов исходя из материалов нет. А учитывая все ею описываемые насильственные действия, полный контакт с тремя людьми - это по документам не подтверждается. Также учитываем, что она была в сильной степени опьянения, эти следы можно трактовать по-разному. Мы уже не беремся это комментировать.
Аслям Халиков поведал о том, что обвиняемым порой разрешаются некоторые послабления. Так, например, Павла Яромчука вместе с его супругой видели около Свердловского рынка: мужчина курил и разговаривал со своей второй половиной. Халиков заявил: такие решения принимаются "в динамике", степень ограничения свободы у обвиняемых разная.

Напомним, Павла Яромчука, Салавата Галеева и Эдуарда Матвеева обвиняют в изнасиловании молодой сотрудницы отдела миграции МВД по Уфимскому району. Согласно материалам уголовного дела, трое сотрудников полиции пригласили свою подчиненную к себе на вечеринку в отдел, а после распития спиртных напитков изнасиловали ее. На следующий день пострадавшая написала заявление в Следственный комитет.

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