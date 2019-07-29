Изнасилование дознавательницы из Уфы: травмы есть, но следов насилия нет
Аслям Халиков, адвокат Эдуарда Матвеева, пообщался с журналистами после первого судебного заседания по делу изнасилования дознавательницы. В первый же день суд перенес заседание. На процесс не явилась непосредственно сама пострадавшая, сообщает сайт Newsbash.ru.
Адвокат одного из троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавательницы, поделился подробностями громкого уголовного дела. Аслям Халиков ранее уже высказывался касательно потерпевшей. Он отмечал, что следствие будто бы прячет ее, на очные ставки она ходила в парике и черных очках, делая все, чтобы экс-начальникам районных отделов полиции было трудно ее узнать.
Аслям Халиков, адвокат Эдуарда Матвеева:
Напомним, Павла Яромчука, Салавата Галеева и Эдуарда Матвеева обвиняют в изнасиловании молодой сотрудницы отдела миграции МВД по Уфимскому району. Согласно материалам уголовного дела, трое сотрудников полиции пригласили свою подчиненную к себе на вечеринку в отдел, а после распития спиртных напитков изнасиловали ее. На следующий день пострадавшая написала заявление в Следственный комитет.