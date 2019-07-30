В Октябрьском бывшего директора хореографической школы будут судить за служебный подлог

В городе Октябрьском бывший директор детской хореографической школы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает сайт Newsbash.ru.





Расследование уголовного дела в отношении 60-летней женщины завершилось. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщили в Следкоме по РБ, еще в 2017 из школы уволился один из преподавателей. Обвиняемая в период с сентября 2017 по декабрь 2018 года издавала заведомо ложные приказы о выплате уже неработающему преподавателю стимулирующих премий за добросовестное исполнение своих обязанностей. Их размер, как правило, превышал премии других работников.Начисленные выплаты директор получала сама, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. Всего за указанный период подозреваемая получила премий на общую сумму свыше 196 тыс. рублей.По окончании следствия обвиняемая признала вину в совершенных преступлениях и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.