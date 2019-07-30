В Октябрьском бывшего директора хореографической школы будут судить за служебный подлог
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В городе Октябрьском бывший директор детской хореографической школы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает сайт Newsbash.ru.
Расследование уголовного дела в отношении 60-летней женщины завершилось. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Начисленные выплаты директор получала сама, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению. Всего за указанный период подозреваемая получила премий на общую сумму свыше 196 тыс. рублей.
По окончании следствия обвиняемая признала вину в совершенных преступлениях и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.
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