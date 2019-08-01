Изменения с 1 августа 2019 года: что ждет россиян

Небольшие изменения ждут россиян с 1 августа. Они коснутся пенсий, ЖКУ, провоза багажа, регистрации авто и нескольких других сфер. Разбираемся, какие нововведения приготовило для нас правительство в конце лета, сообщает сайт Newsbash.ru.





Пенсионные выплаты

Россияне, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать, теперь будут получать дополнительные 244 рубля. Подобный перерасчет был сделан исходя из количества накопленных пенсионных баллов (их количество на данный момент равняется трем). Планируется, что этот показатель будет увеличен в следующем году.

Небольшая, но приятная новость ждет тех, кто намеревается оформить так называемые ипотечные каникулы. Теперь за изменения в Едином Госреестре недвижимости больше не придется платить 200 рублей, как это нужно было делать прежде.Не удивляйтесь, если в августе в платежках за ЖКУ появится новая строка – страхование от ЧС. Каждый регион на свое усмотрение определит, какие риски являются наиболее угрожающими (стихийное бедствие, теракт и т.д). Само страхование останется добровольным.В некоторых случаях участникам долевой собственности будет разрешено провести сделку пот отчуждению недвижимости без участия нотариуса, используя лишь простую письменную форму. Прежде всего имеются в виду операции с имуществом из категории паевого инвестиционного фонда. Также новые правила будут применимы к отчуждению земельных долей, когда заключается оговор на переход права собственности на жилье.Если вы решите зарегистрировать автомобиль после 4 августа, то уже не нужно будет ехать в ГИБДД. Теперь все документы можно оформить непосредственно у производителя или дилера. Также разрабатывается проект, предусматривающий возможность регистрации личного автотранспорта в МФЦ.Хотя определять буквенно-цифровые сочетания для номеров ТС по-прежнему будет ГИБДД, их изготовление полностью передается в ведение частных компаний. Прогнозируют, что цены из-за нововведения не вырастут. Максимальная стоимость (включая НДС) ограничится порогом в 2 тыс. рублей.С 19 августа по иным правилам можно будет ввозить в страну цветы, фрукты и овощи. Причем речь идет не только о ручной клади или багаже, но и о почтовых отправлениях. Количество овощей и фруктов ограничится пятью килограммами, количество цветов – тремя букетами. Любое превышение указанных норм должно в обязательном порядке сопровождаться соответствующими сертификатами.

Хранение алкогольной продукции

С 21 августа более жесткие требования начнут действовать в отношении складов для хранения алкоголя. В частности, должна быть обеспечена их полная изолированность от служебных или подсобных помещений за счет сплошных стен или перегородок. Также обязательным является требование об оснащении таких складов приборами для измерения показателей воздуха. Нововведения коснутся производителей и оптовых продавцов.

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