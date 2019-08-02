Экс-главного архитектора Иглинского района осудят по двум статьям
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Мужчина за миллион рублей дал разрешение на возведение сомнительным застройщикам, сообщает сайт Newsbash.ru.
Экс-главного архитектора Иглинского района Мидхата Султанова осудят сразу по двум статьям «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «получение взятки в крупном размере.». Как стало известно в ходе расследования, 33-летний чиновник выдал разрешения застройщикам «Стройиндустрия» и «ПрогрессСтройТех» на возведение 8 многоквартирных домов за взятку в почти миллион рублей. Хотя у тех отсутствовали техническая регламентация и проектная документация. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
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— По фактам неправомерной выдачи разрешительной документации прокурор района организовал доследственную проверку, по результатам которой возбуждены уголовные дела в отношении бывшего чиновника. Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений, — рассказали в прокуратуре Башкирии.
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