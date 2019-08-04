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Путин сдержал рост цен на топливо

Добавлено: 04.08.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Путин сдержал рост цен на топливо

Поправки в Налоговом кодексе о сдерживании цен на бензин и дизтопливо подписал президент Владимир Путин. Сдерживать стоимость бензина и дизельного топлива планируется за счет корректировки параметров демпфирующего механизма, сообщает сайт Newsbash.ru.

На портале нормативно-правовых актов появился документ, в котором говорится, что до конца года оптовая стоимость бензина АИ-92 пятого класса в России составит 51 тысячи рублей за тонну. В следующем году цена вырастет на 3,6 тысячи рублей за тонну и к концу 2021 года достигнет 56,3 тысячи рублей за тонну. Сейчас на оптовом рынке бензин отпускается за 56 тысяч рублей. Дизельное топливо планируется снизить с 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщает московский бизнес-портал «ГЛОБАЛМСК.RU».

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Предпринятые меры позволят снизить розничную стоимость АИ-92 до 41 рубля за литр. Дизельное топливо автозаправочные станции начнут отпускать за 41,75 рублей за литр.
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