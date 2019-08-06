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Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Человек и закон
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Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. До указанной даты права на дома на садовых участках можно будет оформить в упрощенном виде, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как предполагается, закон будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.

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Закон также вводит бессрочную норму о возможности установления российскими регионами предельных максимальных цен для кадастровых работ. Кроме того, продлевается срок льготного бесплатного предоставления членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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