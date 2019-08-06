Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. До указанной даты права на дома на садовых участках можно будет оформить в упрощенном виде, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как предполагается, закон будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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