Путин продлил "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. До указанной даты права на дома на садовых участках можно будет оформить в упрощенном виде, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как предполагается, закон будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.

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Закон также вводит бессрочную норму о возможности установления российскими регионами предельных максимальных цен для кадастровых работ. Кроме того, продлевается срок льготного бесплатного предоставления членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.