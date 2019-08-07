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В Хайбуллинском районе местная администрация заставляла работать водителя сверхнормы бесплатно

Добавлено: 07.08.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе местная администрация заставляла работать водителя сверхнормы бесплатно

Администрация Хайбуллинского района Башкирии получила предписание от Гострудинспекции. На ведомство пожаловался водитель, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Мужчина сообщил, что ему приходится работ сверхурочно, но за это ему никто не платит. Проверка показала, что рабочий день водителя начинается в 8:30 и заканчивается в 18:00, но на деле мужчина работает с 7:00 до 20:00, а иногда до 21:00. При этом дополнительные часы ему не оплачивают.

Районную администрацию обязали устранить нарушения о наказать виновных, допустивших это.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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