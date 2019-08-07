В Хайбуллинском районе местная администрация заставляла работать водителя сверхнормы бесплатно
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Администрация Хайбуллинского района Башкирии получила предписание от Гострудинспекции. На ведомство пожаловался водитель, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Районную администрацию обязали устранить нарушения о наказать виновных, допустивших это.
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