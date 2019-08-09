Следком России проведет доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram

Следственный комитет России по РБ проводит доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram . Стоит напомнить, 5 августа 23-летний полицейский заснял свою смерть на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.





Водитель в расстроенных чувствах столкнулся с большегрузом, который стоял на обочине. ДТП произошло в Уфе на улице Интернациональная. По предварительным данным МВД по РБ, мужчина не справился с управлением. Однако существует и другая версия, согласно которой молодой человек совершил суицид.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Инцидент стал последним звоночком для внутренней проверки. Для проведения мероприятия из Москвы приедут следователи МВД. Именно им предстоит оценить моральный дух сотрудников правоохранительных органов Башкирии.Кроме того, с 2018 года Башкирию захлестнула волна самоубийств среди полицейских. Так, в прошлом году 10 сотрудников правоохранительных органов лишили себя жизни. По данным издания «Медуза», это самый больший показатель по России.