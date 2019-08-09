Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Следком России проведет доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram

Следком России проведет доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 65
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Загрузка...
Следком России проведет доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram

Следственный комитет России по РБ проводит доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram. Стоит напомнить, 5 августа 23-летний полицейский заснял свою смерть на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.

Водитель в расстроенных чувствах столкнулся с большегрузом, который стоял на обочине. ДТП произошло в Уфе на улице Интернациональная. По предварительным данным МВД по РБ, мужчина не справился с управлением. Однако существует и другая версия, согласно которой молодой человек совершил суицид.

В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС

Читайте также:

В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС
Инцидент стал последним звоночком для внутренней проверки. Для проведения мероприятия из Москвы приедут следователи МВД. Именно им предстоит оценить моральный дух сотрудников правоохранительных органов Башкирии.

Кроме того, с 2018 года Башкирию захлестнула волна самоубийств среди полицейских. Так, в прошлом году 10 сотрудников правоохранительных органов лишили себя жизни. По данным издания «Медуза», это самый больший показатель по России.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Башкирия в 2018 году стала лидером по числу самоубийств среди полицейскмх
Общество
Башкирия в 2018 году стала лидером по числу самоубийств среди полицейскмх
В Уфе от соприкосновения с компьютером погиб школьник
Происшествия
В Уфе от соприкосновения с компьютером погиб школьник
Следователи проверят Кушнаренковскую больницу, где пенсионерке наложили шину обломком швабры
Происшествия
Следователи проверят Кушнаренковскую больницу, где пенсионерке наложили шину обломком швабры
В Уфе сотрудник ГИБДД покончил с жизнью на рабочем месте
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД покончил с жизнью на рабочем месте
В Салавате на предприятии погибла рабочая: ее придавило стопкой упакованных стекол
Происшествия
В Салавате на предприятии погибла рабочая: ее придавило стопкой упакованных стекол
В Башкирии во втором этапе конкурса «Народный участковый - 2018» выберут лучшего участкового полиции
Общество
В Башкирии во втором этапе конкурса «Народный участковый - 2018» выберут лучшего участкового полиции
В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС
Общество / Происшествия
В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС
В Башкирии лист фанеры стал причиной гибели строителя
Общество / Происшествия
В Башкирии лист фанеры стал причиной гибели строителя
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: