Следком России проведет доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram
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Следственный комитет России по РБ проводит доследственную проверку по факту гибели участкового во время прямого эфира в Instagram. Стоит напомнить, 5 августа 23-летний полицейский заснял свою смерть на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.
Водитель в расстроенных чувствах столкнулся с большегрузом, который стоял на обочине. ДТП произошло в Уфе на улице Интернациональная. По предварительным данным МВД по РБ, мужчина не справился с управлением. Однако существует и другая версия, согласно которой молодой человек совершил суицид.
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Кроме того, с 2018 года Башкирию захлестнула волна самоубийств среди полицейских. Так, в прошлом году 10 сотрудников правоохранительных органов лишили себя жизни. По данным издания «Медуза», это самый больший показатель по России.
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