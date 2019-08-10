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В России запретят китайские рыболовные сети и ограничат суточные нормы вылова рыбы

Добавлено: 10.08.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В России запретят китайские рыболовные сети и ограничат суточные нормы вылова рыбы

В Росрыболовстве рассказали, как с загрязнением окружающей среды помогут бороться новые правила любительской рыбалки. Они вступят в силу в 2020 году, сообщает сайт Newsbash.ru.

Любители рыбалки больше не смогут использовать «китайские сети» нигде, кроме районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыба является основным источником пропитания.

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«Сети будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр», — пояснил глава Росрыболовства, замминистра сельского хозяйства Василий Соколов.
Он добавил, что сети не только запретят использовать, но и продавать. В первую очередь запрет коснется так называемых «китайских сетей», которые наносят вред окружающей среде, передает VSE24.Ru. Также власти намерены ограничить подводную охоту и добавить суточные нормы вылова рыбы. К примеру, в Московской области в день можно будет выловить три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков. При этом вес добычи не должен превышать пяти килограммов, отмечает «Пятый канал».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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