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В Иглинском районе сделали некачественную дорогу за 13 млн рублей: жители негодуют

Добавлено: 12.08.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе сделали некачественную дорогу за 13 млн рублей: жители негодуют

Жители Иглинского района не довольны новой дорогой. На ее строительство республиканский бюджет выделил почти 13 миллионов рублей. Но подрядчик свои обязательства выполнил не должным образом, в этом уверены, как сельчане, так и местная администрация. И теперь районные власти будут добиваться исправления дефектов через суд, сообщает сайт Newsbash.ru.

Бурной дискуссией на повышенных тонах заканчивается едва ли не каждая встреча жителей с представителями районной администрации. Все пытаются доказать свою правоту, постоянно перебивая друг друга. При этом, у каждого своя точка зрения. С одной стороны – люди, которые недовольны новой дорогой, с другой – чиновник, которому приходится оправдываться за подрядчика.

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3 лет они добивались ремонта дороги. В итоге из республиканского бюджета было выделено 13 миллионов рублей. Конечно, теперь путь через поселки выглядит намного лучше чем раньше. Но люди явно ожидали большего.

Дорога проходит через четыре деревни. Но общественный транспорт доезжает только до Калтыманово. Жителям поселков Кировское, Калининское, Пушкинское приходится добираться своим ходом. Потому что частные перевозчики отказываются ехать по такой дороге. Еще до расклинцовки она состояла из такого крупного щебня, об который не сложно пробить колеса.

К работам подрядчик приступил в конце ноября прошлого года, рассказывает староста поселка Пушкинское. Вопреки смете, дорогу не выровняли, а лишь засыпали крупным гравием. Закончили в декабре, когда уже все было покрыто снегом и льдом, говорит женщина. А вот к расклинцовке приступили только в июне, только уже по гарантии. До это считалось, что подрядчик все обязательства выполнил. Но и последний этап проходил не совсем гладко.

Куда увезли казенный щебень, еще предстоит разобраться. При этом, районная администрация настаивает, что работы не были приняты – ни до, ни после требований к подрядчику исполнить гарантийные обязательства. И теперь, когда ожидания окончательно не оправдались, чиновники намерены обратиться в суд.

Добиваться качественной дороги через поселки намерены и жители. Люди говорят – слишком долго ждали и многое вытерпели. И теперь у них нет обратного пути.

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