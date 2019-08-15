В Уфе в зале суда собрались все участники по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы

В Кировском районном суде Уфы 15 августа проходит заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. В зале суда собрались все участники процесса, в том числе и потерпевшая, сообщает сайт Newsbash.ru.





Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме — журналисты ждут в коридоре результатов заседания.

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Судебные приставы усилили меры безопасности.Во время перерыва фигуранты дела вышли в коридор, но комментировать ход заседания не стали.Экс-дознавательница явилась на процесс в солнцезащитных очках, стараясь максимально скрыть лицо. На вопрос журналиста о ее самочувствии девушка не ответила.После перерыва заседание продолжилось.