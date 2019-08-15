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Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхлисламова требует от насильников 100 млн рублей

Добавлено: 15.08.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхлисламова требует от насильников 100 млн рублей

Бывшая дознавательница из Уфы, жертва группового изнасилования, требует 100 млн рублей. Сегодня в ходе слушаний она предъявила обвиняемым гражданский иск, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, впервые девушка появилась в суде 13 августа. Заседание было прервано – потерпевшей стало плохо. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых, ее сегодняшние показания отличались от тех, что она давала на стадии следствия.

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«Пока все это очень невнятно происходит», – заметил правозащитник.
Сегодняшнее заседание длилось больше 3 часов, по просьбе экс-дознавательницы вновь объявили перерыв. Адвокат другого обвиняемого сообщил, что право провести допрос предоставили правозащитнику потерпевшей.
«Она задаст свои вопросы, видимо, в следующем заседании. Потом, надеемся, мы будем допрашивать», – сказал он.
Напомним, молодую дознавательницу изнасиловали в отделе полиции трое ее коллег – Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. После этого и их, и потерпевшую, уволили из МВД. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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