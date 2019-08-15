Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхлисламова требует от насильников 100 млн рублей

Бывшая дознавательница из Уфы, жертва группового изнасилования, требует 100 млн рублей. Сегодня в ходе слушаний она предъявила обвиняемым гражданский иск, сообщает сайт Newsbash.ru.





Напомним, впервые девушка появилась в суде 13 августа. Заседание было прервано – потерпевшей стало плохо. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых, ее сегодняшние показания отличались от тех, что она давала на стадии следствия.

«Пока все это очень невнятно происходит», – заметил правозащитник.

«Она задаст свои вопросы, видимо, в следующем заседании. Потом, надеемся, мы будем допрашивать», – сказал он.

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Сегодняшнее заседание длилось больше 3 часов, по просьбе экс-дознавательницы вновь объявили перерыв. Адвокат другого обвиняемого сообщил, что право провести допрос предоставили правозащитнику потерпевшей.Напомним, молодую дознавательницу изнасиловали в отделе полиции трое ее коллег – Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. После этого и их, и потерпевшую, уволили из МВД. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом.