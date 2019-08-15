Дознаватель из Уфы Гульназ Фатхлисламова требует от насильников 100 млн рублей
Комментарии (0)
Загрузка...
Бывшая дознавательница из Уфы, жертва группового изнасилования, требует 100 млн рублей. Сегодня в ходе слушаний она предъявила обвиняемым гражданский иск, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, впервые девушка появилась в суде 13 августа. Заседание было прервано – потерпевшей стало плохо. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых, ее сегодняшние показания отличались от тех, что она давала на стадии следствия.
Читайте также:В Уфе в зале суда собрались все участники по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы
«Пока все это очень невнятно происходит», – заметил правозащитник.Сегодняшнее заседание длилось больше 3 часов, по просьбе экс-дознавательницы вновь объявили перерыв. Адвокат другого обвиняемого сообщил, что право провести допрос предоставили правозащитнику потерпевшей.
«Она задаст свои вопросы, видимо, в следующем заседании. Потом, надеемся, мы будем допрашивать», – сказал он.Напомним, молодую дознавательницу изнасиловали в отделе полиции трое ее коллег – Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. После этого и их, и потерпевшую, уволили из МВД. Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом.
Читайте также
Происшествия
Изнасилованная дознавательница объяснила, почему требует от экс-полицейских 100 млн рублей
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе Павел Яромчук ответил на вопросы журналистов
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы Эдуард Матвеев: "Дело сфабриковано"
Происшествия
СМИ опубликовали отрывки показаний дознавательницы из Уфы
Происшествия
Уфимские насильники: весь расклад по дням
Происшествия
Групповое изнасилование в Уфе прокомментировала адвокат пострадавшей
Происшествия
Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе, потребовал провести допрос на полиграфе
Происшествия
Жертва группового изнасилования в Уфе очень любила музыку