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В трех районах Башкирии назначены новые судьи

Добавлено: 26.08.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Человек и закон
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В трех районах Башкирии назначены новые судьи

Владимир Путин назначил троих новых судей в Башкирии. Удостоверения, подписанные президентом России, им вручил главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно указу, судьей Белебеевского районного суда стала Ирина Мухамадьярова, Благовещенского районного суда – Миляуша Еркеева, Тумазинского межрайонного суда – Лилия Кабирова.

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