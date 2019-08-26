В трех районах Башкирии назначены новые судьи
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Владимир Путин назначил троих новых судей в Башкирии. Удостоверения, подписанные президентом России, им вручил главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин, сообщает сайт Newsbash.ru.
Согласно указу, судьей Белебеевского районного суда стала Ирина Мухамадьярова, Благовещенского районного суда – Миляуша Еркеева, Тумазинского межрайонного суда – Лилия Кабирова.
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