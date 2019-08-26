В Альшеевском районе в школе работал ранее судимый учитель
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В Альшеевском районе Башкирии после проверки прокуратуры уволили учителя средней образовательной школы с Ташлы, сообщает сайт Newsbash.ru.
После вмешательства надзорного ведомства учителя уволили, а директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.
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