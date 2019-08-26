В Альшеевском районе в школе работал ранее судимый учитель

В Альшеевском районе Башкирии после проверки прокуратуры уволили учителя средней образовательной школы с Ташлы, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Дело в том, что педагог был ранее судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а сейчас в отношении него расследуется уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По закону, лица, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, не могут преподавать в школе.После вмешательства надзорного ведомства учителя уволили, а директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.