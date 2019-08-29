В Чишминском районе местного жителя арестовали за отказ оплатить штраф ГИБДД
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В Чишминском районе Башкирии 42-летнего местного жителя арестовали за отказ оплатить штраф ГИБДД. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение, однако погашать долг он не спешил, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас мужчина отбывает наказание, сообщили в ФССП республики. Этот факт не освобождает его от уплаты штрафа.
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