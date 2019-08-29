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В Чишминском районе местного жителя арестовали за отказ оплатить штраф ГИБДД

Добавлено: 29.08.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе местного жителя арестовали за отказ оплатить штраф ГИБДД

В Чишминском районе Башкирии 42-летнего местного жителя арестовали за отказ оплатить штраф ГИБДД. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение, однако погашать долг он не спешил, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Судебный пристав ограничил водителя в праве выезда за пределы страны, а также арестовал его автомобиль. За уклонение от исполнения административного наказания самого нарушителя приговорили к аресту на 3 суток.

Сейчас мужчина отбывает наказание, сообщили в ФССП республики. Этот факт не освобождает его от уплаты штрафа.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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