В Чишминском районе местного жителя арестовали за отказ оплатить штраф ГИБДД

В Чишминском районе Башкирии 42-летнего местного жителя арестовали за отказ оплатить штраф ГИБДД. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение, однако погашать долг он не спешил, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Судебный пристав ограничил водителя в праве выезда за пределы страны, а также арестовал его автомобиль. За уклонение от исполнения административного наказания самого нарушителя приговорили к аресту на 3 суток.Сейчас мужчина отбывает наказание, сообщили в ФССП республики. Этот факт не освобождает его от уплаты штрафа.