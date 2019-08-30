Пострадавшая дознаватель из Уфы начала давать показания по делу об изнасиловании полицейскими

29 августа, в Кировском районном суде Уфы состоялось заседание по делу об изнасиловании экс-дознавательницы ее бывшими коллегами-начальниками. Адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов назвал встречу в зале суда плодотворной, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Сейчас идет судебное следствие. И сегодня потерпевшая начала давать показания, отвечать на вопросы адвокатов обвиняемых. Что мы спрашивали и как отвечала потерпевшая, я вам сказать не могу — процесс у нас закрытый, детали разглашению не подлежат. По крайней мере, до тех пор, пока не вынесут приговор, подробностей вы не узнаете, — прокомментировал Рустам Ибрагимов.

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У каждого из трех обвиняемых — Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева — свои адвокаты. Процесс по уголовным делам против всех троих ведет один судья в рамках одного процесса.Предыдущее заседание прошло в минувший вторник, 27 августа, — его перенесли по ходатайству потерпевшей. Суд начался еще в конце июля, за это время заседание откладывали шесть раз, в том числе три раза суд откладывал рассмотрение из-за неявки потерпевшей или ее адвоката. Сегодня у адвокатов обвиняемых впервые появилась возможность задать вопросы девушке, которая утверждает, что ее изнасиловали бывшие начальники.