Пострадавшая дознаватель из Уфы начала давать показания по делу об изнасиловании полицейскими
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29 августа, в Кировском районном суде Уфы состоялось заседание по делу об изнасиловании экс-дознавательницы ее бывшими коллегами-начальниками. Адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов назвал встречу в зале суда плодотворной, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Сейчас идет судебное следствие. И сегодня потерпевшая начала давать показания, отвечать на вопросы адвокатов обвиняемых. Что мы спрашивали и как отвечала потерпевшая, я вам сказать не могу — процесс у нас закрытый, детали разглашению не подлежат. По крайней мере, до тех пор, пока не вынесут приговор, подробностей вы не узнаете, — прокомментировал Рустам Ибрагимов.У каждого из трех обвиняемых — Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева — свои адвокаты. Процесс по уголовным делам против всех троих ведет один судья в рамках одного процесса.
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